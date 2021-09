Ricco di proteine, calcio, vitamine e grassi lo yogurt è un ottimo alimento dal punto di vista nutrizionale. Perfetto come spuntino di metà mattina o per la colazione, è anche un alleato contro la pressione alta. A dirlo sono diversi studi condotti sull'argomento come quello fatto qualche anno fa dalla Boston University School of Medicine o quello della University of South Australia.

