Quanta acqua dobbiamo bere in base all'età? Attenzione in questa fascia: l'errore che facciamo tutti

LOLNEWS. IT - Che l’acqua sia imprescindibile per il nostro benessere psico-fisico è oramai appurato, tuttavia spesso ne sottovalutiamo l’importanza. Il nostro organismo è composto di acqua per almeno il 70% ed essa interviene in numerosissimi processi: dalla digestione alla tenuta mentale all’appetito sessuale. Vediamo insieme quanta acqua bere a seconda dell’età ricordando la delicatezza della questione per i più piccoli e in alcune particolari condizioni.

