Le scottature solari sono bruciature della pelle che non vanno sottovalutate e curate nel modo corretto. La rete è una fucina di informazioni a portata di mano, ma non sempre le informazioni che si trovano sono corrette. Come quelle che stanno spopolando su TikTok e che non sono da seguire. Come quella di usare l'aceto di vino bianco.

