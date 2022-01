Si può perdere la memoria anche per questa assurda ragione

La perdita della memoria può avere diverse ragioni ma ne esiste una, in particolare, a cui non penseremmo mai. C’è, infatti, un collegamento tra cervello e orecchie tanto che la presenza di cerume nell’orecchio può compromettere la memoria. Il materiale vischioso nel padiglione auricolare ha una funzione protettiva oltre ad agevolare la pulizia dell’orecchio stesso. Per questo motivo, dobbiamo fare attenzione quando eliminiamo il cerume a non danneggiare il nostro sistema uditivo.

