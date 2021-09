Sigarette elettroniche, non sono innocue: gli effetti collaterali

Hanno molto successo, soprattutto tra i giovani, anche per l'aroma che emanano, eppure le sigarette elettroniche non sono così innocue come si pensa. Tutti questi dispositivi che si presentano come alternativi alla tradizionale sigaretta nascono dall'esigenza dell'industria del tabacco di mantenere alto il consumo di nicotina da quando, alla fine del XX secolo, l'immagine delle sigarette ha iniziato a traballare in quanto considerate giustamente causa di molte patologie.

