Solo questo è l’orario migliore per fare sport, lo sapevi?

Fare sport è un’ottima abitudine, ma bisogna stare attenti a non farla andare in conflitto con il bisogno del corpo di riposare. Sia l’esercizio fisico che il sonno, infatti, sono essenziali per la salute di noi esseri umani. Il primo, se fatto in modo costante, favorisce una migliore qualità del secondo. Attenzione però a non alterare il ritmo circadiano. Insomma, c’è un momento migliore della giornata per allenarsi in modo da avere una buona qualità del sonno?

