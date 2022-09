Spreco alimentare, la sfida di Too Good To Go per un “settembre da record”

Il 29 settembre si celebra la terza Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari indetta dalle Nazioni Unite. Un momento in cui concentrare l’attenzione sul fatto che più di un terzo del cibo prodotto a livello globale viene sprecato, con importanti ripercussioni economiche, sociali ed ambientali. Too Good To Go, l’app contro lo spreco alimentare, ha deciso di puntare i riflettori non solo sulla singola giornata, ma sull’intero mese di settembre. L’obiettivo è coinvolgere partner, utenti e consumatori in una sfida. Salvare 400 tonnellate di cibo, rendendolo così un vero e proprio “Settembre da record” contro lo spreco alimentare.

Foto ufficio stampa Too Good To Go; music Perception from Bensound.com