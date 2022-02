Tutti i motivi per non dormire con il telefono in carica vicino al letto

Non c’è ora del giorno in cui non abbiamo a portata di mano il nostro cellulare e la notte, spesso, lo lasciamo sul comodino. Puntiamo la sveglia per la mattina successiva e magari, per comodità, lo carichiamo tenendolo vicino a noi. Quanti di noi non lo fanno? Ecco, ora c’è uno studio che mostra tutti i rischi che corriamo a causa di questa abitudine. L’indagine, infatti, ha rilevato come tenere il cellulare in carica durante il sonno aumenti l’incidenza di diabete e obesità.

