Tutti i rischi dell’alga superfood

Tra gli integratori ormai entrati nelle abitudini di moltissime persone c’è la spirulina, apprezzata per la concentrazione di sostanze benefiche. Si tratta di un’alga superfood che contiene altissime quantità di proteine quasi quanti le uova e in particolare è ricca di ficocianina. Questa proteina di origine vegetale è preziosa come antiossidante, antinfiammatorio e antidolorifico. Tuttavia, come ogni integratore, anche l’alga spirulina va assunta con attenzione e ci sono dei casi in cui è meglio evitarla.

