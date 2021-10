Il governo britannico ha preso posizione in merito alla somministrazione dei vaccini per alcune categorie di persone. Chi appartiene ad alcune fasce di popolazione, infatti, può rifiutare l’inoculazione in ragione anche di una fede o un credo. Quasi a sorpresa tra questi sono stati inseriti anche i vegani, il cui stile di vita è stato quindi equiparato a una vera e propria religione.

