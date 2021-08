Dieta, tutti i benefici del digiuno notturno: ecco di cosa si tratta

Quando si parla di dieta, tra le prime cose che vengono in mente c'è la regola dei 5 pasti al giorno: tre portate principali e due spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio. Come spiega la nutrizionista Lucilla Titta in questo video, però, non ci sarebbero degli studi univoci che stabiliscano che questo modello alimentare sia quello "giusto". Sappiamo molto di più, invece, sugli effetti benefici del cosiddetto digiuno notturno, ovvero l'intervallo di tempo che intercorre tra la cena e la colazione.

Più studi, infatti, sostengono che faccia molto bene al nostro fisico, sia per mantenersi in salute che per tenersi in forma. Ma di che cosa si tratta esattamente? Come funziona? Il concetto è semplicissimo e, di base, il digiuno notturno lo eseguiamo già in maniera naturale. Seguendo alcune piccole regole, però, gli effetti positivi per il nostro corpo aumentano notevolmente. Ecco cosa bisogna sapere.