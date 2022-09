Vitamina C, guarda le gengive per capire se hai una carenza

La Vitamina C è importante per il nostro corpo: aiuta la salute delle nostre ossa, facilita l'assorbimento del ferro, rafforza il sistema immunitario ed è un'antiossidante. Una carenza di tale principio può essere coperta con una dieta equilibrata o integratori alimentari. Ma come fare a capire se ne siamo carenti? I campanelli d'allarme forniti dal nostro corpo sono molteplici. Essendo un valido aiuto nel fortificare il sistema immunitario, una stanchezza eccessiva o l'essere spesso malati potrebbero essere segnali di mancanza di Vitamina C. Il sanguinamento delle gengive può essere un altro segnale, così come una facilità nella formazione di lividi. Anche secchezza della pelle agli angoli della bocca e la comparsa di macchie sulla pelle (rosse o scolorite). Tuttavia le cause potrebbero essere anche altre per cui è sempre bene rivolgersi al proprio medico curante.

