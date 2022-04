Zuccheri e tumore del colon, nuova importante scoperta

L’ultimo studio sul tumore del colon retto ha portato alla scoperta del meccanismo con cui lavorano alcuni tipi di cellule. Queste, finora non note, formerebbero un barriera di zuccheri contro i radicali liberi per proteggere lo sviluppo del tumore. Come riporta Ansa, le cellule scoperte non sarebbero in grado di moltiplicarsi nel tumore ma avrebbero un ruolo di scudo. Da qui la nuova prospettiva di trattamento: rimuovere queste cellule aumenterebbe l’efficacia delle terapie al colon retto.

