(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2022 "Mettiamo le mani nel piatto. Il centrodestra oggi è una coalizione in Italia? No. Mi sembra evidente. In questo momento e da un po' di tempo mi sembra che alla logica di squadra si preferisca la logica del singolo", così Matteo Salvini intervenendo all'evento “Il Futuro della Destra in Europa”. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev