Salvini: «Curioso farsi dare lezioni di libertà da chi ritiene massacri foibe incidente di percorso»

(Agenzia Vista) Trieste, 12 ottobre 2021 "Diamo uno scoop, fascismo e comunismo sono stati sconfitti dalla storia e non tornano più. E' curioso farsi dare lezioni di libertà a chi ritiene che migliaia di persone massacrate dai titini e dagli slavi siano un incidente di percorso", così Matteo Salvini nel corso di un evento elettorale a Trieste per i ballottaggi per sostenere il candidato Roberto Dipiazza. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it