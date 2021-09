(Agenzia Vista) Milano, 28 settembre 2021 "Per me l'amicizia, la lealtà, la generosità, non sono parole da scrivere su Instagram, nella vita si può sbagliare, l'importante è capire e avere la forza e l'umiltà di rialzarsi", così Matteo Salvini nel corso del suo discorso per la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Milano Bernardo. / Facebook Davide Rampi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it