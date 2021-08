San Vito lo Capo, la spiaggia paradisiaca situata tra due riserve naturali

La Sicilia è un bomboniera naturale capace di offrire spettacolari paesaggi e spiagge paradisiache. Come quella vicino a San Vito lo Capo incastonata tra due riserve naturali: Macari. Riportata alla ribalta dalla omonima fiction Rai, questa spiaggia dal mare cristallino conserva intatto il suo fascino selvaggio. Crediti foto@Shutterstock Music: «Cute» from Bensound.com

