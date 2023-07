Sangiuliano: su Sgarbi ho già espresso netta distanza

Il ministro al Question time alla Camera su polemiche Maxxi

Milano, 5 lug. (askanews) - "Ho preso nettamente le distanze dalle affermazioni di Vittorio Sbarbi. Sono da sempre e categoricamente distante da manifestazioni sessiste e dal turpiloquio che giudico sempre e in ogni ambito inammissibili ancora più espresse in una mbito di cultura e da parte di chi rappresenta l'istituzione". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo ad interrogazioni "sulle iniziative a tutela delle istituzioni culturali, del Maxxi e dei suoi dipendenti in relazione ad un recente intervento pubblico del sottosegretario Sgarbi", presentate dal gruppo parlamentare Pd-IDP.

"Il rispetto per le donne è una costante della mia vita e ne vado orgoglioso. Per me essere conservatori significa avere una sostanza e uno stile ma anche una estetica del comportamento", ha quindi aggiunto Sangiuliano. "La libertà della manifestazione del pensiero che deve essere sempre garantita a tutti in maniera ampia trova però un limite nel rispetto delle persone e anche le forme nelle espressioni, non devono mai ledere la dignità altrui".