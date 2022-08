Sanna Marin, le donne finlandesi postano video in cui ballano a sostegno della premier

(Agenzia Vista) Finlandia, 21 agosto 2022 Arriva dai social il sostegno alla premier della Finlandia, Sanna Marin, dopo le polemiche per i video finiti online in cui balla e si diverte a una festa. Molte donne hanno deciso di postare video in cui festeggiano a sostegno della Marin. / Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev