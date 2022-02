Sanremo 2022, Aka 7even: «Palco importantissimo, sono qui per crescere»

Aka 7even debutta al Festival di Sanremo con il brano Perfetta Così, una power ballad dalle tonalità rock, scritta di getto durante una giornata in studio, a partire da un giro di chitarra. Un viaggio quello di Luca Marzano che parte da lontano, come racconta la biografia 7 Vite (edita da Mondadori). «Al ragazzino della biografia oggi direi di continuare a essere ciò che è e di fare tutte le esperienze, belle e brutte. - ci dice subito Aka 7even, dalla sua camera a Sanremo - Perché lo porteranno a raggiungere i propri obiettivi. Essere all’Ariston per me è un sogno che si realizza». Foto: Antonio De Masi

