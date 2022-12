Sanremo Giovani, Amadeus: «Voglio sia una festa. Il mio metro di giudizio sui brani? L’attualità»

Venerdì 16 dicembre è la giornata di ‘Sanremo Giovani’, con i finalisti che si esibiscono per conquistare un posto al Festival 2023 (7-11 febbraio). In diretta dal Teatro del Casinò, va in scena su Rai1 l’atto finale che completa il cast della kermesse. In base al Regolamento, saranno sei Giovani ad accedere al Festival di Sanremo 2023, nella veste di “Big” insieme ai 22 artisti già annunciati, attesi durante la serata per annunciare il titolo della canzone che presenteranno a febbraio. Inoltre, sarà presente anche Gianni Morandi a sostenere i Giovani. “Voglio che sia una festa, e proprio per questo dal primo anno ho voluto che ci fossero tutti i Big – afferma Amadeus – La mia scelta è sempre accurata e sofferta, perché per me le canzoni in gara sono l’ingrediente fondamentale e abbiamo una grande responsabilità. Il fil rouge che unisce i brani? L’attualità, che è il mio metro di giudizio”. Foto Kikapress - Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

