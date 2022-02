(Agenzia Vista) Sanremo, 06 febbraio 2022 "Ho una mente flessibile, quando si parla di musica non penso a ospite, candidato o concorrente. Non penso sia degradante tornare come concorrente dopo esseren stato ospite. Mi sono sempre ispirato a Elisa, Morandi e Ranieri", così Mahmood nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev