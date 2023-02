Sanremo, Marco Mengoni si inginocchia davanti ai fan dopo il trionfo

EMBED

(LaPresse) Il trionfo dentro l'Ariston, poi il ringraziamento ai fan. Marco Mengoni si inginocchia fuori dal Teatro per convidere la gioia del successo al Festival di Sanremo. Il video condiviso sui social. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE