Sapri, la strada panoramica che offre scorci mozzafiato

Il confine tra Basilicata e Campania è segnato da una strada panoramica considerata tra le più suggestive d’Europa a detta di chi l’ha percorsa per le viste mozzafiato che regala ad ogni metro: parliamo della litoranea che collega Sapri a Maratea, la SS 18. Questa strada costeggia per 30 km il Tirreno e offre vedute ineguagliabili da apprezzare soprattutto durante un viaggio su due ruote. Lo sguardo si apre inizialmente sul Golfo di Policastro per poi allungarsi su Punta Infreschi e stupirsi ad ogni torre saracena che riesce a captare. E poi è famosissima grazie a James Bond, ecco perché (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

