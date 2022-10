Scala grattacielo alto 144 metri: la nuova incredibile impresa dell'Uomo Ragno francese

L'Uomo Ragno francese colpisce ancora: il famoso scalatore di grattacieli è stato avvistato sulla Torre Glòries di Barcellona, in Spagna. In questa impresa Alain Robert non era da solo: a scalare l'enorme palazzo insieme a lui c'era anche il figlio. La torre di 144 metri è solo l'ultima delle grandi imprese dello Spiderman francese. Il celebre urban climber infatti ha scalato 100 delle strutture più imponenti al mondo. Solo poche settimane fa, in occasione dei suoi 60 anni, ha scalato un edificio di 48 piani: il Tour Total in Francia.