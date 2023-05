Scudetto, Manfredi: «Orgoglioso del comportamento dei napoletani»

(LaPresse) "Quello di domenica è stato un esperimento che ha avuto secondo noi aspetti estremamente positivi. C'è stata una risposta di piena osservanza del divieto di circolazione. Voglio ringraziare i napoletani, è inutile negare che essendo un esperimento alcune cose vanno rettificate. Ma il Napoli calcio, Napoli città e i napoletani hanno dato una risposta estremamente positiva di cui siamo tutti quanti contenti". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, facendo il punto sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione di Napoli-Salernitana di domenica scorsa e preannunciando i dettagli del piano per il turno infrasettimanale di campionato che potrebbe sancire la vittoria dello scudetto da parte dei partenopei. "Ieri c'è stato il primo tavolo tecnico sull'organizzazione di mercoledì, giovedì e domenica. Stamattina è stato completato il quadro. Abbiamo già definito quelle che saranno le misure che partiranno già da mercoledì sera, perché ci sono eventualità che potrebbero determinare eventuali festeggiamenti", ha detto il primo cittadino. "Questa deve essere una festa per tutti. Esportiamo non solo il calcio del Napoli ma tutta la città nel mondo", ha rimarcato Manfredi, spiegando che "è stato mantenuto l'impianto messo in campo domenica già a partire da mercoledì, con un programma controlli e varchi ovviamente molto elastico. Non vogliamo gravare su nessuno, più tardi incontreremo anche le associazioni di categoria. Già mercoledì sera alle 21 partirà il sistema messo in atto domenica scorsa con la possibilità che venga pienamente revocato, ma ci auguriamio di no, laddove alle 22.45 non ci fossero le condizioni e altrettanto faremo giovedì sera". Il piano, ha evidenziato Manfredi, è stato approntato "tenuto conto del fatto che si tratta di due giorni infrasettimanali, il nostro interesse è anche di salvaguardare i cittadini e chi lavora. Ci stiamo aggiornando a venerdì mattina, ma in linea di massima domenica potrebbe essere il primo appuntamento dei tifosi napoletani con la squadra".