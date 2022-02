Se possiedi queste vecchie mille lire potrebbero valere dei soldi

I più giovani non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, ma i loro genitori sicuramente sì. Le mille lire sono forse uno tra i simboli più evocativi di un’Italia florida. Non è un caso che molte persone le rimpiangano. L’avvento dell’Euro purtroppo ha cambiato le cose in modo irreversibile e la nostra economia non è mai più stata la stessa. La buona notizia, però, è che le mille lire possono ancora regalarci qualche gioia. Vediamo come. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> OCCHIO ALLA TRUFFA DEI 500 EURO