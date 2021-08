Serie A, l'Inter vince all'esordio in campionato

(LaPresse) Ieri è ripartito il campionato di serie A, tra stadi a capienza ridotta e uso del green pass per assistere ai match. Vittoria all'esordio per i campioni d'Italia dell'Inter, che calano il poker a San Siro contro il Genoa, con a segno anche i neoacquisti Dzeko e Calhanoglu. Vincono in trasferta anche Sassuolo, Lazio e Atalanta. Oggi altre quattro partite: alle 18.30 Udinese-Juve e Bologna-Salernitana, alle 20.45 Roma-Fiorentina e Napoli-Venezia. Il turno si chiude lunedì sera con Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan.