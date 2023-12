Si è spento Jacques Delors, il "padre" dell'Unione europea

Con lui il grande salto del Mercato unico, verso l'euro e l'Unione

Roma, 28 dic. (askanews) - L'Unione europea del 2023, che è riuscita a sopravvivere a due gravi crisi finanziarie, una devastante pandemia e una terribile guerra alle sue porte, non esisterebbe senza Jacques Delors. Spentosi nel sonno nella sua casa di Parigi a 98 anni, dal 1985 al 1995 fu il regista della più straordinaria stagione di crescita della Comunità europea, trasformandola in Unione e proiettandola verso la moneta unica e l'allargamento a Est.

Già ministro delle Finanze nella Francia del presidente François Mitterrand, Delors da giovane aveva cominciato la sua carriera nella Banca di Francia e nel sindacato, approdando poi nel Partito socialista, malgrado fosse - cosa molto rara nel partito - dichiaratamente cattolico e praticante. Diventò presidente della Commissione europea nel gennaio del 1985, e la trasformò per sempre. Con lui, quella che era un'istituzione tecnocratica che agiva quasi dietro le quinte divenne il centro propulsore di una politica continentale che si affiancava e sovrapponeva sempre più a quella dei grandi paesi europei.

La visione di Delors era quella di un'Europa liberale ma anche sociale: completò il Mercato unico, rimuovendo le barriere anche alla circolazione dei capitali; creò l'Unione con il trattato di Maastricht, iniziando il cammino verso la moneta unica e prefigurando un'unione più politica; potenziò la redistribuzione della ricchezza fra gli Stati, attraverso i fondi di coesione europei; pensò per primo una politica delle infrastrutture transeuropee, che doveva servire da stimolo economico per il continente; lanciò il programma universitario Erasmus, grazie al quale l'integrazione della gioventù europea diventò una realtà concreta.

Certo, Delors non fece tutto questo da solo: su molti dossier poteva contare sull'appoggio della Francia di Mitterrand, una potenza continentale. Ma suo fu il merito politico di saper vedere, al di là della sua nazionalità e contro lo scetticismo dello stesso Mitterrand e di Margareth Thatcher, la necessità storica della riunificazione tedesca, cementando un forte rapporto anche personale con il cancelliere Helmut Kohl.

Per la prima volta il capo della Commissione sedeva e partecipava nei consessi europei e internazionali, come un grande della Terra.

Nessuna Commissione europea successiva ha avuto una statura paragonabile a quella di Delors: quella che più vi si è avvicinata è stata quella di Romano Prodi. Fra i tanti che lo hanno rimpianto in queste ore, proprio Prodi lo ha ricordato così: "Quando fui indicato come Presidente della Commissione Europea ho avuto in lui non solo un amico, ma un prezioso consigliere. Ripensando al suo operato provo un forte rimpianto per quegli anni così importanti poichè le condizioni di oggi sono profondamente mutate e ci troviamo dinanzi ad una drammatica frammentazione".