Silvio Berlusconi, l'arrivo a Arcore di Marcello Dell'Utri

(LaPresse) Marcello Dell'Utri è arrivato a Villa San Martino, a Arcore, nella residenza di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno al San Raffaele di Milano all'età di 86 anni. Il co-fondatore di Forza Italia, al fianco dell'ex premier per quasi 50 anni, si è recato alla camera ardente, allestita in forma privata, per rendere omaggio all'amico fraterno.