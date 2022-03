Smaltivano liquami nei tombini stradali: 8 indagati. Sequestrati denaro e mezzi aziendali

Avrebbero messo a punto un "servizio" di smaltimento rifiuti che, secondo le indagini, avrebbe fruttato parecchio denaro: prelevavano liquami dalle case non servite da rete fognaria pubblica e li sversavano illecitamente nei tombini stradali, ottenendo «un notevole profitto economico» e causando potenziali «danni all’ambiente». Per questo nei confronti un’azienda di Taranto e di otto persone, accusate di associazione per delinquere aggravata, i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo e di perquisizione.