3Bee pronta per la finale della seconda edizione di Call for Impactability

3Bee, startup innovativa che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api, scalda i motori per la seconda edizione della Call for Impactability. Una call for ideas aperta a tutti, per finanziare idee di impatto basate sui principi di sostenibilità, circolarità ed equità. Grandi partner d’eccezione, 6.500 euro di montepremi e fino a 50.000 euro di investimento. Il tutto per premiare innovazione e cambiamento. L’evento finale di premiazione dei migliori progetti si svolgerà Venerdì 24 Giugno a Milano e sarà possibile seguirlo on line su tutti i canali di 3Bee.

