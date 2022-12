Agghiacciante profezia su Carlo III: il sensitivo britannico svela cosa gli accadrà nel 2023

Secondo un sensitivo, il 2023 non sarà un anno facile per la Famiglia Reale Inglese. Nel Regno Unito c’è un uomo che aveva previsto l’intervista del principe Harry e di Meghan Markle a Oprah Winfrey con largo anticipo. Oggi, Nicolas Aujula ha stilato una nuova lista di eventi che accadranno nel 2023 e nelle sue predizioni compare ancora una volta la Famiglia Reale Inglese. Secondo l’uomo, un membro della Famiglia Reale avrà problemi di salute e la Corona dovrà fare i conti con un calo di popolarità, con conseguente necessità di rivedere le proprie entrate economiche. «Penso che re Carlo avrà problemi di salute. Forse ha a che fare con il suo cuore o con la circolazione», ha dichiarato Aujula al Daily Star. Intanto Carlo si prepara per l’incoronazione ufficiale, attesa per il prossimo maggio.

