Alberto di Monaco, compleanno dei figli senza Charlene, sbotta ai giornalisti: «Lasciateci soli»

LOLNEWS.IT - Oggi, 10 dicembre 2021, i figli di Alberto di Monaco e Charlene compiono 7 anni ma la loro mamma non ci sarà: l’anno scorso la principessa aveva pubblicato delle foto casalinghe con una invitante torta costellata da 12 candeline. Quest’anno i principini dovranno accontentarsi di stare solo col papà che cerca di distrarli portandoli al villaggio di Babbo Natale della Rocca Le foto che circolano sul web non sono esattamente il ritratto della felicità, com’è legittimo: i bimbi non riescono a sorridere e Alberto dà segni di cedimento sbottando ai mass media per le continue illazioni e rumor infondati sulla moglie. «Lo dico con gentilezza: lasciatela in pace, lasciateci da soli per un po’», ha detto ai giornalisti che li pedinano.

