Alieni, scoperta antica biblioteca costruita sotto la Sfinge: potrebbe celare l'origine dell'uomo

Sotto la maestosa Sfinge egizia, nascosta agli occhi dei turisti che ammirano la sua imponente struttura calcarea, si sospetta possa giacere una misteriosa antica biblioteca aliena contenente la conoscenza lasciata da esseri extraterrestri. Questa teoria affascinante suggerisce che le profondità sotterranee della Grande Sfinge potrebbero ospitare segreti sepolti da secoli di inondazioni, e gli studiosi dibattono sulla possibile presenza di una Sala dei Registri, un luogo leggendario dove gli antichi atlantidei conservavano la loro storia. Mark Christopher Lee di NubTV, un esperto nell'ambito degli Ufo, sostiene che l'antica civiltà egizia potrebbe avere legami con le stelle, specialmente con la costellazione di Orione, a cui le Grandi Piramidi di Giza sono allineate. La teoria avanzata da Lee suggerisce che sotto la Sfinge si celino antiche biblioteche la cui età potrebbe superare di gran lunga le stime degli archeologi principali, con alcuni studi che suggeriscono un'età di almeno 10.000 anni. Questo solleva la domanda se gli alieni abbiano contribuito a costruire queste straordinarie strutture o se invece in passato esistesse una società antica e sofisticata di cui non siamo a conoscenza. La discussione sulla presunta Sala dei Registri è stata alimentata dalle affermazioni del chiaroveggente americano Edgar Cayce negli anni '30, il quale sosteneva che Atlantide fosse coinvolta e che questa sala contenesse opere atlantidee. Tuttavia, nonostante un'esplorazione avvenuta nel 1999, finora non è stata trovata nessuna traccia. Il mistero della antica biblioteca aliena sotto la Sfinge rimane quindi un enigma affascinante, con domande ancora senza risposta sulla sua effettiva esistenza e sulle potenziali rivelazioni che potrebbe contenere riguardo alle nostre origini e alla storia del mondo.

