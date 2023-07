Auto, indossi questi occhiali da sole alla moda mentre guidi? Stai attento, rischi una multa salata

Gli occhiali da sole sono un accessorio spesso considerato essenziale per i guidatori, ma recentemente gli esperti del settore automobilistico hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai possibili rischi associati al loro utilizzo durante la guida. Alcuni tipi di occhiali da sole potrebbero limitare eccessivamente la visione diurna, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Inoltre, una ricerca condotta dalla National Library of Medicine ha evidenziato una connessione tra l'uso degli occhiali da sole e la sonnolenza durante la guida. Secondo lo studio, la luce svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento del nostro ritmo naturale. Nel Regno Unito, è vietato indossare occhiali da sole non adatti alla guida, e chiunque violi questa norma potrebbe incorrere in sanzioni. Un conducente trovato a indossare occhiali inappropriati che compromettono la sicurezza può ricevere una multa di 100 sterline e la decurtazione tre punti sulla patente.

