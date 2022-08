Il cielo di agosto ci riserva ancora un'ultimo grande spettacolo: il bacio Luna-Venere. Dopo quello tra il nostro Satellite e Saturno e dopo il magico spettacolo delle Pleiadi con lo sciame di stelle cadenti, la fine di agosto ci invita a gettare ancora una volta il naso all'insù. Un bacio non rarissimo, ma non per questo meno affascinate.

