Basilicata, il villaggio da fiaba: le case sembrano di elfi e folletti

A soli 20 km da Potenza, lungo la SS 169 è dislocato il Parco dei Palmenti di Pietragalla, un borgo caratteristico per la presenza di circa 200 abitazioni sui generis che sembrano uscite da una fiaba con elfi, fatine e folletti. I palmenti di Pietragalla sembrano costruzioni antiche per via della lavorazione grossolana della pietra, ma risalgono al 1800 e pare siano stati edificati durante l’occupazione francese poiché anche in Provenza esistono ancora strutture simile. Queste particolari casette senza tetto sono il simbolo di una civiltà contadina che ora si sta perdendo, ma fino agli anni ’60 in questo complesso di grotte e caverne, disposte a diverse altezze, avveniva la pigiatura dell’uva.

