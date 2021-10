Negli ultimi anni sempre più persone si sono avvicinate al biologico, nella convinzione di mangiare cibi più sani. L'Italia, per restare in casa nostra, è diventata la sesta nazione al mondo in termini di fatturato in questo settore. Ma è davvero così? Siamo sicuri che frutta e verdura bio siano migliori di quelle tradizionali?

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com