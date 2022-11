Bolletta della luce, ecco quanto aumenta se accendi l'albero di Natale o le luci sul balcone per 6 ore al giorno

Il funzionamento delle luci di Natale e degli addobbi incide davvero sulla bolletta della luce? Ciò che va tenuto in considerazione è che oggi, gli addobbi natalizi sono costituiti da luci led, che rispetto a quella ad incandescenza permettono di risparmiare cifre considerevoli in bolletta. Sul cavo della corrente delle luci è riportato il consumo in Watt e stando ai calcoli di spesa media, una classica fila di circa 500 luci led consuma 1,5 kilowattora per 10 ore al giorno in un mese, da moltiplicare per circa 30 giorni di festività natalizie. Considerando la spesa media per kWh che equivale a circa 0,40 euro, la spesa finale per le luminarie è di circa 0,61 euro. Altre decorazioni luminose da balcone o da esterno contano led più numerosi e più grossi, possono superare anche le 1000 unità, ma portano la spesa al massimo fino a circa 9 euro. Si tratta di cifre più basse rispetto al consumo di una tv o un forno a microonde.

