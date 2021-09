(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2021

«Le autostrade italiane fanno schifo, non è pssibile avere code. Trattano la gente come gli stracci», così Flavio Briatore in un video postato sui social (poi rimosso), mentre era bloccato sulla A10.

