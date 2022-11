Bufera per Meghan Markle e Harry: ne verranno privati rapidamente e in modo deciso?

Il 6 dicembre, ai duchi del Sussex, Meghan Markle e il Principe Harry, verrà consegnato il premio per i diritti umani Ripple of Hope. I due sono stati scelti per «l'eroico gesto contro il razzismo strutturale sfidando la più antica istituzione della storia del Regno Unito. I riferimenti sono agli spiacevoli episodi che avrebbero portato Meghan sul baratro della depressione, così come raccontato dalla coppia durante la famosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Nel frattempo, però, nel Regno Unito si accende la polemica: Nile Gardiner, commentatore britannico, ha affermato che Re Carlo III dovrebbe «agire immediatamente e con decisione», privando i due dei titoli reali. Le dichiarazioni della coppia a Oprah Winfrey sono apparse agli inglesi come «un insulto alla monarchia britannica» e il voler premiare tali accuse rappresenta dal loro punto di vista un pretesto sufficiente per estrometterli del tutto dalla famiglia reale inglese.

