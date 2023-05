Caldo, record preoccupante in Vietnam: dobbiamo preoccuparci anche in Italia

In Vietnam è stata rilevata la temperatura più alta mai registrata, che supera i 44°C. Secondo gli esperti, che questa soglia sarà presto superata e il fenomeno si ripeterà ancora. Secondo i dati condivisi da Copernicus, aprile è stato il quarto mese più caldo a livello globale. Anche altri Paesi come la Spagna, il Portogallo, l'Africa, l'Asia centrale, il Giappone e il Nord America hanno registrato temperature molto superiori alla media. Questi dati riflettono la realtà devastante del cambiamento climatico e del riscaldamento globale. L'esperto di cambiamenti climatici Nguyen Ngoc Huy di Hanoi ha affermato che il record preoccupante di caldo estremo registrato in Vietnam si ripeterà molte volte. Anche altre zone del Vietnam hanno registrato un clima estremamente caldo e insolito. In Italia, intanto, si attende una perturbazione atlantica che porterà piogge soprattutto al Nord, anche se si registrerà un aumento generale delle temperature.

Foto Shutterstock, 123rf; music Korben