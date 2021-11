Calendario Pirelli 2022, Tronchetti Provera: «Lavoro Bryan Adams magistrale»

(LaPresse) Il vice presidente esecutivo e ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a LaPresse a margine dell'anteprima stampa del Calendario Pirelli 2022: «Il calendario si evolve con i tempi. Ci è sembrato che un artista completo come Bryan Adams, che è un grandissimo cantante ma anche un grandissimo fotografo, potesse esprimere il senso dei tempi. E lo ha fatto in modo magistrale. È stato se stesso, ed essendo se stesso ha dato questo senso del cammino che continua, e che riprende dopo una pausa in cui gli artisti sono quelli che hanno, fra tanti altri, sofferto il non poter essere con il loro pubblico». «Quest'azienda costruisce ogni giorno il suo futuro - ha continuato Tronchetti Provera - I prodotti che facciamo oggi saranno sul mercato tra dieci anni, le vetture che noi equipaggiamo, o su cui stiamo lavorando, entreranno sul mercato tra quattro o cinque anni. Quindi noi dobbiamo sempre immaginare il futuro. Stiamo sviluppando anche tecnologie perché i pneumatici diano informazioni alla casa auto, a chi guida. Sicurezza, ambiente, performance, bisogna guardare al futuro per consegnare dei prodotti che siano sempre più competitivi».