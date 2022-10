Camilla, la sporca abitudine che ha fatto infuriare Re Carlo: quanto spendeva a settimana

Camilla Parker Bowles, attuale regina consorte d’Inghilterra ha avuto per anni la sporca abitudine che ha messo a repentaglio la sua relazione con Re Carlo III. Per questo suo vizio comune a molti, spendeva davvero tanto ogni settimana. La regina consorte era infatti una fumatrice incallita anche se oggi ha smesso (non senza difficoltà e l’aiuto di un esperto messo a disposizione dalla corona). Tuttavia, secondo quanto riportato dalla giornalista e scrittrice Tina Brown, nei primi anni 2000 Camilla fuggiva dal grigiore reale nel suo rifugio nel Wiltshire per dare libero sfogo a quel suo piacere proibito il più lontano possibile dalla corte e dalle stringenti regole di palazzo.

