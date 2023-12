Carbonara, chef insultato per aver proposto la prima ricetta pubblicata in Italia: «Hai fatto morì mi nonna du volte». Lo chef Luca Cesari ha proposto una versione della carbonara del 1954 con groviera e aglio e ha ricevuto insulti dagli amanti del primo piatto romano. Nel mondo della cucina tradizione e autenticità sono valori sacri. La semplice proposta di modificare una ricetta come quella della carbonara può scatenare una valanga di commenti di haters sui social. La ricetta tradizionale della Carbonara, considerata sacra dai romani, prevede uova, formaggio pecorino, pepe e guanciale. La ricetta scoperta da Cesari includeva pancetta, aglio e persino formaggio Gruyère. Inoltre prevedeva la cottura dell'uovo in padella, con una consistenza simile a quella delle uova strapazzate. Cesari ha presentato innocentemente le sue scoperte sul canale Instagram di Gambero Rosso, accompagnando il video con la didascalia: «Sapevate che la ricetta originale della Carbonara del 1954 prevedeva l'uso della pancetta e la cottura delle uova?». La reazione è stata spietata. Cesari si è trovato di fronte a un'ondata di insulti, minacce di morte e presunti esperti culinari che difendevano con veemenza le versioni della ricetta autentiche. Ovviamente gli spiacevoli insulti rivolti a Luca Cesari mettono in luce l'attaccamento appassionato delle persone alla loro eredità culinaria, ma è sconcertante la violenza verbale degli haters così come la gravità degli insulti che gli sono stati rivolti.

Foto Shutterstock; musica Korben