Carlo e Camilla, il colpetto alla mano scatena le polemiche: «Segno di insofferenza, situazione fuori controllo»

Re Carlo III è stato incoronato anche come sovrano di Scozia, ricevendo i simboli del suo potere in questa nazione del Regno Unito. Tuttavia, ha attirato l'attenzione di molti con un gesto verso Camilla, che alcuni hanno interpretato come un segno di insofferenza: una serie di colpetti alle mani. Ma è forse vero che la situazione è così fuori controllo come molti sostengono? Scopriamolo insieme andando a vedere qual è il significato dietro quei gesti del sovrano.

