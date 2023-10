Carovita, quanto costa avere un pet: 600 euro per un cane, 390 per un gatto

L'inflazione che ha colpito l'economia italiana negli ultimi tempi non ha risparmiato neanche gli amici a quattro zampe e i loro padroni: gli oltre 18,8 milioni di italiani che possiedono un animale domestico stanno sperimentando aumenti significativi nei costi associati al loro mantenimento. Dopo gli aumenti dei prezzi su bollette, spesa alimentare, carburanti e assicurazioni, anche il budget per gli animali domestici è sottoposto a pressioni al rialzo e a finire sotto pressione, ancora di più, è l'economia casaliga. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Emg Different, il costo annuale per il mantenimento di un animale domestico oscilla tra i 780 e i 1.200 euro a famiglia, a seconda del tipo di animale posseduto. Questa spesa include non solo il cibo, ma anche accessori, visite veterinarie e assicurazioni. Gli italiani, in media, spendono circa 600 euro all'anno per un cane e 390 euro per un gatto. Dato che la maggior parte delle famiglie possiede in media due animali domestici, il costo complessivo varia tra i 780 e i 1.200 euro l'anno.