Cassonetti gialli, ecco che fine fanno i vestiti usati gettati nella raccolta differenziata

I cassonetti gialli a Roma stanno avendo molto successo ed è per questo che Ama sta lavorando affinché venga incrementato il numero dei contenitori da lasciare in ogni parte della citta. Negli ultimi anni sono stati portati avanti ottimi risultati. Attualmente sono presenti 1.500 contenitori in tutti i 15 municipi e sono di proprietà di Ama. L'azienda è attrezzata con dispositivi anti intrusione e ogni anno il prelievo, il trasporto e il conferimento sono regolamentati da un bando pubblicato appositamente che viene svolto da 4 cooperative sociali che si aggiudicano la gara.

