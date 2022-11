Cercasi nonne e nonni raccontatori di storie: l'annuncio spopola sul web

Il tempo passato con i nonni è prezioso. A volte, però, presi dalla frenesia e dai mille impegni quotidiani ce ne dimentichiamo. Chi di voi non vorrebbe rivivere un pomeriggio in braccio a loro, ascoltando i racconti del passato, le fiabe o aneddoti? A Roma il sogno diventa realtà grazie all'iniziativa Affacciati alla finestra amore mio, un progetto che coinvolge nonni e nipoti. L'iniziativa dei Cantieri dello Spettacolo è supportata dal Ministero della Cultura- Direzione generale Spettacolo che ha visto vincitore Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro- Anno 2022 ed è promosso da Roma Capitale- Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con la Biblioteca Franco Basaglia, la Biblioteca Casa del Parco e Ater Roma. Si cercano nonni che volontariamente vogliono trascorrere del tempo con i bambini, raccontando storie, ricordi e fiabe di altri tempi.

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensound.com